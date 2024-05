Beatrice Luzzi, tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite di Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio x moda. L’attrice, oltre a parlare della sua avventura nella Casa di Cinecittà e del rapporto con Giuseppe Garibaldi, ha svelato un retroscena sull’incontro con Alfonso Signorini, con il quale è stata a pranzo alcune settimane fa.

“Finalmente siamo andati a pranzo fuori, non eravamo soli, non era un pranzo romantico. Io ho insistito per avere un incontro a due prossimamente, ma lui mi ha detto che mi farebbe del male e io gli ho detto: ‘Non mai mica paura che ti faccia del male io?’, e lui mi ha detto: ‘Ma figurati’. E io gli ho detto: “Mettiamoci alla prova!’. Vediamo se avrà questo coraggio. So che sta con Paolo, ma l’ho visto solo in foto e non vorrei essere invadente”.

Beatrice ha poi svelato il motivo che l’ha spinta a partecipare al Grande Fratello “Ci sono state tante componenti: la voglia di rimettermi in gioco professionalmente, il bisogno e anche personalmente avevo questo bisogno. Gli ultimi quindici anni li ho dedicati ai miei figli, e la mia parte artistica aveva bisogno di tornare. Per questo sono grata al Grande Fratello. Con Vivere avevo trent’anni e ho avuto il boom, noi facevamo gli autografi e ci scrivevano lettere, eravamo popolarissimo. Guadagnano dodici milioni di lire al mese. Il lavoro dell’attrice non è meritocratico, il cinema italiano non mi ha mai dato grandi opportunità. Ho fatto diversi film, anche con Madonna, ma ho sempre rimpianto il ruolo di Eva in Vivere. Adesso però non ho intenzione di tornare a recitare”.