Sono ormai quasi tre mesi che, di fatto, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati ad essere a tutti gli effetti una coppia.

Dopo la rottura dello scorso ottobre quando l’influencer, a Verissimo, aveva svelato presunti tradimenti da parte di lui (che ha sempre negato), tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, hanno iniziato a circolare sempre con maggiore insistenza voci circa un presunto ritorno di fiamma tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Voci che hanno poi trovato conferma nelle settimane successive grazie a diversi avvistamenti.

In seguito, Sophie e Alessandro sono stati insieme a Sharm El Sheikh, in Egitto, insieme alla figlia. Inoltre, circa due settimane fa, si sono recati a Los Angeles per il Coachella. Nelle ultime ore, inoltre, hanno raggiunto Dubai (come si può notare da foto e video condivisi da entrambi su Instagram dalla stessa camera del lussuoso hotel che li ospita), e con loro, ovviamente, c’è anche la piccola Céline Blue.

Fino ad ora, però, non si sono mai mostrati insieme sui social o annunciato ufficialmente che sono tornati ad essere una coppia. Il motivo? A svelarlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore Social: “Sono tornati insieme da molti mesi, ma lei non se la sente di farsi rivedere nelle storie con lui, almeno per il momento” Vediamo entro fine anno, ammesso che la ruota continui a girare sempre nel verso giusto. Eccoli a Dubai insieme”.