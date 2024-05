Clamorosa indiscrezione lanciata da BubinoBlog nelle ultime ore. Stando a quanto si legge sul portale, X Factor si prepara a traslocare su Nove nella stagione televisiva 2025/2026 con alla conduzione Amadeus. Quella che andrà in onda a partire da settembre, dunque, sarà l’ultima edizione del talent show firmata Sky.

“Per la conduzione dell’ultima edizione Sky, la produzione aveva pensato di richiamare Alessandro Cattelan, ma lui rimane in Rai – si legge su BubinoBlog -. In giuria è dato per certo Achille Lauro, trattative con Lazza.

Nove intanto ne ha approfittato prendendo i diritti del talent che, salvo sorprese, verrà diretto e condotto da Amadeus. Lui intanto continua a godersi il travolgente successo di Affari Tuoi.

La testa è però ai nuovi impegni su Nove tra i Soliti Ignoti nell’access prime time e un rinnovato X Factor in prima serata"