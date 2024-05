Enrico Mentana sarà arruolato dal Nove? La risposta è no, e a darla è stato l’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, Alessandro Araimo, sulle pagine di Italia Oggi.

“Enrico Mentana? Non l’ho mai incontrato. Non ha alcun senso un canale all news in Italia. […] CNN sta vivendo una nuova fase e sta ragionando sul suo futuro. Di sicuro CNN sarà la componente informativa all’interno di Max”.

Lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber non ha dunque aperto nuovi scenari televisivi, e i due giornalisti rimarranno entrambi a La7.

Secondo Repubblica, però, è già partita la caccia alla figura del direttore dell’informazione a capo di CNN Italia che dovrà essere “un professionista esperto senza essere in età da pensione; conoscitore della tv, di Internet e dell’intelligenza artificiale applicata al giornalismo; indipendente; capace di condurre anche trasmissioni di approfondimento”.

Enrico Mentana, il comunicato dell'editore di La7

“La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’Azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti. Un’Azienda che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio”.