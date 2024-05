Kerem Bürsin sta vivendo il suo momento d’oro. Molti i progetti e contratti cinematografici a cui ha aderito.

Dopo aver completato il film Blue Cave, Kerem Bürsin si sta ora preparando per il suo film Son Of A Rich, diretto da Onur Ünlü, uno dei registi più affermati in Turchia.

La sua partner in questo nuovo film non è ancora certa. Due super attrici sono in ballottaggio, Aslıhan Malbora e Tuba Büyüküstün, conosciuta in Italia per aver preso parte con il ruolo da protagonista in Brave and Beautiful, andata in onda su Canale 5.

Ciò che ha più sorpreso è la veloce diffusione della notizia di una laison tra Tuba Büyüküstün e Kerem Bürsin. Lei nonostante sia impegnata sentimentalmente, è stata beccata con il bel Kerem in un locale. I paparazzi hanno subito ipotizzato una "tresca" tra i due attori soprattutto per gli atteggiamenti di lei verso l’attore turco.

Il web non ci sta: la relazione tra Kerem e Tuba è una fake news

Il web, però, è insorto a favore dei due attori Kerem Bürsin e Tuba Büyüküstün, soprattutto perché secondo molti è facile fare gossip e lanciare notizie fake partendo da una semplice foto, o da un ballo più spinto. Secondo molti invece non c’è una relazione tra i due, piuttosto un rapporto lavorativo, perché sembrerebbe che sia lei la partner femminile di Kerem nel film Son Of A Rich.

L’attrice ha già altre volte interpretato ruoli drammatici, quindi potrebbe essere la prescelta.

Ovviamente non c’è conferma del ruolo in questione e soprattutto non vi sono reazioni negative o positive sulla presunta relazione tra i due attori, che per molti è una vera e propria fake news.

Spesso si cerca di fare notizia, e anche una banale serata o un incontro casuale diventa per molti, fonte di scoop privi di fondamento. Sarà queto il caso?