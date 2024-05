Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da TVBlog, il futuro di Serena Bortone in Rai potrebbe essere a forte rischio. Nello specifico, parliamo del programma da lei condotto, Che sarà, in onda su Rai 3, che non potrebbe essere rinnovato per una nuova stagione. I palinsesti della prossima stagione televisiva della rete di Stato sono ancora in fase di definizione, ma secondo i rumors per Serena Bortone potrebbe non esserci più posto.

Che la giornalista non vada pienamente d’accordo con i vertici di viale Mazzini è ormai palese, basti pensare alla sua ultima presa di posizione sul caso Scurati che le è costata finanche un provvedimento disciplinare. E’ altrettanto palese che la dirigenza Rai, in questo momento, non abbia particolari ambizioni sulla Bortone che, dopo essere stata spostata in una fascia oraria meno importante, rischierebbe addirittura di non avere più un posto sulla rete ammiraglia.

