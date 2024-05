Clizia Incorvaia è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna de La Volta Buona. La nota influencer convolerà a nozze il prossimo 12 luglio con Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. La storia d’amore tra i due è nata nel 2020 quando si sono incontrati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e, nel febbraio del 2022, è nato il loro primo figlio, Gabriele. L’ex vippona ha anche un’altra figlia, Nina, avuta dal matrimonio con il frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina.

Clizia ha raccontato perché decise di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini: “L’ho fatto perché segnasse una mia nuova vita, proprio dopo l’estate in cui c’era stato il clamore mediatico e i giornalisti avevano detto qualsiasi cosa (si riferisce al flirt con Riccardo Scamarcio, ndr). Io non ho paura del giudizio e quindi volevo mostrarmi per quello che sono, mai avrei pensato di incontrare Paolo: quando avevo visto altre coppie pensavo fosse tutto un po’ finto, cose fatte dagli autori, invece…”. A proposito dell’incontro col futuro marito, l’influencer ha raccontato un simpatico aneddoto: “Pensavo che fosse giusto per mia sorella Micol, invece me ne sono innamorato io. Come è scoccata la scintilla? Era una festa nella casa del Gf, avevamo bevuto e c’è stato un bacio molto appassionato".

Poi, Clizia ha svelato quando com’è avvenuta la proposta di matrimonio: “La ‘volta buona’ è stata il 31 dicembre e mi stavo preparando per il cenone, io chiesi come stavo e lui mi disse che mancava qualcosa. A quel punto nostro figlio Gabriele mi dà la scatolina e vedo l’anello, lì si inginocchia e mi fa la proposta di matrimonio: è stato bellissimo”.

Clizia Incorvaia ha poi parlato del rapporto con sua nonna Maria: “Lei sarà in pole position al mio matrimonio, mi ha cresciuta: aveva 40 anni quando sono nata. Le regole me le dava mia madre, era molto severa anche se era ancora giovane, ci teneva molto allo studio su cui era molto ferrea. Io cerco di non essere così con Nina, mia madre pretendeva che io fossi sempre la prima della classe e questa sorta di sindrome mi ha un po’ rincorso per tutta la vita. Però è stata fantastica non do nessuna colpa a mia madre, devo tutto a lei”.