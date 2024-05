Nelle ultime ore, negli Stati Uniti, i media continuano a parlare di un imminente divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Una fonte ha rivelato a InTouch che JLo e l’attore sono ormai in crisi da diverso tempo, e che presto annunceranno la separazione.

Page Six e il Daily Mail hanno raccolto nuove testimonianze di una persona che sarebbe vicina alla coppia: “A spingere per la fine della storia è stato lui. Ben Affleck agli amici ha definito il matrimonio un ‘sogno febbrile’. Il 51enne è pronto a porre fine al suo matrimonio durato due anni, arrivando addirittura a sostenere che la decisione di sposarsi è stata dovuta a una follia temporanea. Ha anche rivelato che era così innamorato della compagna che non riusciva a pensare lucidamente sul matrimonio. Anche se negli ultimi giorni è stato visto con Lopez, ora sente che la sua strada è un’altra e che è pronto per voltare pagina e andare avanti. Se ci fosse un modo per divorziare subito e giustificare tutto come una ‘pazzia temporanea’, lo farebbe. Dice che ora è tornato in sé e capisce che non è possibile che funzioni”.

Durante una conferenza stampa sul suo nuovo film Atlas, Jennifer Lopez ha risposto ad un giornalista che le ha chiesto se fossero veri i rumor sul divorzio: “Lo sai bene”. Una risposta enigmatica e il cronista si è chiesto: “‘Lo sai bene, meglio di così’, nel senso che non dobbiamo credere alle voci? Oppure ‘Tu lo sai bene’, nel senso che non è opportuno fare domande sul gossip alla conferenza stampa di un film? Forse questa ipotesi è più plausibile”.