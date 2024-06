Grande successo per Endless Love, la nuova serie di canale 5. Burak Özçivit è l'attore che veste i panni di Kemal, uno dei protagonisti. Il giovane che ha fatto perdere la testa a Nihan.

La serie è sbarcata nei palinsesti turchi nel 2015, quasi dieci anni fa. Per i telespettatori italiani invece è questa la prima volta in cui seguono la messa in onda. I dati auditel dimostrano che la serie e gli attori sono molto apprezzati.

Visti i tanti anni trascorsi, i protagonisti sono molto cambiati nel tempo. Kemal oggi ha completamente stravolto il suo look. La sua carriera è iniziata come modello, ha poi visto una varietà di ruoli in diverse serie tv e film.

Dopo la messa in onda in Italia di Endless Love i suoi followers sono notevolmente cresciuti, ed in tantissimi sono stupiti del cambiamento fatto negli ultimi anni. Dopo un decennio i personaggi sono cresciuti, questo però non ha impedito alle fan di legarsi all’attore che quotidianamente è inondato da affetto, like e commenti dalle fan italiane che partono in ritardo rispetto a quelle turche.

Il successo degli attori turchi in Italia: da Can Yaman a Burak Özçivit

Come è successo per Can Yaman, con le sue serie tv Bitter Sweet, DayDreamer, Mr Wrong, oppure per Kerem Bursin, con Love is in the air o per İbrahim Çelikkol con Terra Amara e My love my destiny. E ora anche per Burak Özçivit arriva l'amore e l'affetto dei fan italiani.

Le star turche negli ultimi anni sono diventate vere e proprie icone. Le loro pagine social aumentano di giorno in giorno.

Nonostante ad oggi Burak sia cambiato, questo ha avuto un effetto contrario. Ha legato e incuriosito le fan che per soddisfare la loro curiosità hanno spulciato la sua pagina.

Burak oggi è felicemente sposato ed è molto famoso in Turchia.