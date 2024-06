Lo scorso aprile, Francesco Chiofalo ha deciso di sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico per cambiare definitivamente il colore dei suoi occhi, facendoli diventare blu. Un’operazione tutt’altro che priva di rischi, come sa bene l’ex volto di Temptation Island che, tuttavia, ha deciso di affrontarla.

"Mi sottopongo all'intervento di cambio colore agli occhi – aveva annunciato su Instagram -. Dicono che sia l'intervento di chirurgia plastica più pericoloso del mondo. Dicono che ci sono dei rischi altissimi. Tra qualche giorno saprò com'è andato”.

Numerosi sono stati i commenti degli utenti al video che “Lenticchio” ha pubblicato sul suo profilo Instagram. C'è chi però non ha risparmiato qualche critica pungente. “Ma perché? C'è gente che perde la vita per malattie degenerative”, ha scritto un utente. E ancora: “Mi dispiace ma sei un brutto esempio. Capisco il difetto ma questo è troppo”. “C'è gente che è cieca. In che mondo siamo finiti. Senza parole proprio”.

Il post di Francesco Chiofalo

Ora, a distanza di oltre un mese, Chiofalo ha deciso di mostrare per la prima volta il nuovo colore dei suoi occhi: “Questo è il mio nuovo colore di occhi, il colore che porterò con me per tutta la vita. Non mi vergogno più di farli vedere a tutti e vi dirò di più, a me piacciono tantissimo e sono contento di essermi sottoposto all’intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio di farlo perché ha realizzato un sogno per me irraggiungibile.

Adesso potete anche riempire i commenti di questo reel di insulti contro di me: sul personale, sul mio aspetto fisico, sul nuovo colore dei miei occhi e su tutto quello che volete voi. Tanto ormai neanche ci faccio più caso, mi sono abituato. In queste settimane me ne sono state dette di tutti i colori sono stato vittima di cyberbullismo sotto gli occhi di tutti…è stato un ‘tutti contro uno’ veramente di cattivo esempio e totalmente ingiusto. Io ho cambiato il colore dei miei occhi, non ho fatto del male a nessuno. Ognuno di noi con la sua pelle è libero di fare ciò che vuole.

E nessuno si deve permettere di giudicare e offendere un’altra persona per le proprie scelte personali. E chi lo fa dovrebbe deve vergognare. E siate onesti con voi stessi, intervento a parte, a tutti piacerebbe poter scegliere il colore dei propri occhi. P.S. Ah! Quasi dimenticavo, ci tengo a specificare che sono sempre io, lo stesso di prima e non è cambiato nulla… a parte il colore dei miei occhi”.

La reazione di Antonella Fiordelisi

Non si è fatta attendere la reazione di Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Un’utente ha condiviso il video postato da “Lenticchio”, e l’influencer campana ha risposto pubblicando una sua immagine ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, quando aveva deciso di indossare le lenti a contatto colorate.