Il triangolo amoroso che ha appassionato i telespettatori del Grande Fratello si è concluso con il ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, mentre Greta Rossetti ha trovato l’amore con Sergio D’Ottavi.

La relazione tra l’influencer lombarda e l’imprenditore laziale prosegue a gonfie vele (in questi giorni i due si trovano a Jesolo insieme alla madre di lei, a Monia La Ferrera e a Josh Rossetti) e, nonostante ci siano tantissimi chilometri di distanza a dividerli (lei vive a Monza e lui al Circeo), sono praticamente inseparabili. Intanto, Sergio continua a sorprendere Greta.

I profili Instagram dei due ex gieffini testimoniano quotidianamente il loro amore. E così, mentre lui era sotto la doccia, un cameriere dell’hotel in cui soggiornano ha suonato alla porta, annunciando un regalo portato alla reception. Un bellissimo mazzo di rose rosse e rosa, e poi il bigliettino con un messaggio: “Ed io sarò la nuvola che ti terrà nascosta perché gli altri non si accorgano di averti persa”. Si tratta di due versi della canzone di Daniele Silvestri, Occhi da orientale, e i più maliziosi hanno rivisto nell’ultimo verso una frecciatina a Mirko Brunetti, “colpevole” di aver “perso” la Rossetti e di non essersene reso conto.