Demet Özdemir, in una intervista rilasciata in una trasmissione televisiva, ha spiegato perché non ha più incontrato suo padre.

L’attrice turca ha fatto una confessione dopo l'altra nel programma condotto da Ahmet Mümtaz Taylan. L'attrice, che ha affermato di non vedere suo padre da molto tempo, ha vissuto di tanto in tanto momenti emozionanti e tristi per questa sua situazione familiare.

Demet Özdemir ha riferito di aver iniziato a lavorare in giovane età. "Ecco perché sono arrabbiata con lui”. Alla domanda "in che tipo di famiglia e di casa sei cresciuta?", la famosa attrice ha risposto: "Faccio parte di una famiglia in cui due persone diverse si innamorano, si sposano e hanno figli. Mia madre viveva a Berlino e mio padre viveva a Izmit Tavşancıl, in Turchia. Si incontrano durante una vacanza, si innamorano e si sposano. Con il passare del tempo, mia madre si trova faccia a faccia con alcune verità. Entrambi avevano storie incompiute”, ha affermato Özdemir.

Il rapporto di Demet con il padre

Parlando dei genitori appare evidente che la Ozdemir abbia un brutto rapporto col padre. Infatti continua: “Ho iniziato a non vederlo più dopo che i miei genitori hanno divorziato. C'era una distanza notevole, anche emotivamente. Ero con mia madre. Ero un arrabbiata con lui perché ho iniziato a lavorare il prima possibile per aiutare mia mamma”.

Dal discorso sulla famiglia, Demet ha iniziato a parlare dell’amore in generale: "Attribuisco l'amore alla chimica. Non è necessario conoscere qualcuno, è un momento fantastico di un secondo. Non puoi progettarlo, non puoi descriverlo, ma l'amore è una cosa energetica e chimica. Non penso che l'amore sia permanente".

Con queste sue affermazioni, Demet ha anche spiegato perché ha divorziato da Oğuzhan Koç, con il quale è stata sposata per soli 8 mesi.