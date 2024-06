“Sono molto, molto entusiasta di ciò che stiamo preparando per la quarta stagione”. Con questa frase ha iniziato l’intervista Jess Brownell, la showrunner di Bridgerton.

La quarta stagione di Bridgerton è confermata. “Dalla prima volta che ho letto la deliziosa serie Bridgerton di Julia Quinn ho capito che queste storie avrebbero catturato il pubblico”, ha detto Jess.

Al momento, infatti, non sono ancora stati rivelati spoiler sui nuovi episodi. Sappiamo però come si evolve la storia della famiglia Bridgerton fino alla terza stagione. E così, mentre aspettiamo di vedere i prossimi amori, ma soprattutto i prossimi scandali, facciamo un breve riepilogo di ciò che sono state le ultime vicende.

Le vicende di Bridgerton della terza stagione

Dopo anni da vedova, Violet Bridgerton potrebbe essere pronta a un nuovo amore. La viscontessa ha infatti una chimica istantanea con Lord Marcus Anderson, fratello di Lady Danbury. Anthony e Kate viaggiano in India in attesa della nascita del loro primo figlio.

Benedict si avvia verso la quarta stagione con una nuova comprensione di sé. Attraverso una relazione poliamorosa con Lady Tilley Arnold e Paul Suarez, Benedict ha realizzato di avere più possibilità romantiche di quanto si aspettasse.

Eloise si avvia verso la quarta stagione curiosa di scoprire cos’altro il mondo ha da offrirle.

Colin e Penelope, i veri protagonisti della terza stagione, hanno festeggiato il loro amore, felici e contenti. Penelope, che ha rivelato la sua identità come Lady Whistledown, ha sposato il suo amore di lunga data ed è diventata la madre del prossimo Lord Featherington.

Colin sta godendo della brillantezza di sua moglie e del suo successo come scrittore, con la pubblicazione del suo libro di viaggi.

Ciò che arriva dalle novità della quarta stagione sembra che Eloise Bridgerton non farà parte del cast. Ormai in Scozia non farà più ritorno con la sorella Francesca.