Grave lutto per Cesara Buonamici. E’ morta la signora Rosa, 94 anni, madre della nota giornalista, nonché opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello. Ad apprenderlo è Fanpage.it da fonti vicine a Mediaset. Anche il direttore del TG5, Clemente Mimun, ha pubblicato un messaggio su X: “Un abbraccio forte a Cesara”, accompagnato da una foto dove la giornalista si trova con la mamma e altre persone.

Nel 2021, ospite di Verissimo, Cesara Buonamici aveva parlato dello stretto rapporto con la mamma Rosa, che quel settembre aveva compiuto 92 anni: “È una roccia, con quell'aria ancora un po' birichina. È molto spiritosa, fa delle gran battute, anche belle secche. È un comandante nato, ha sempre tenuto d'occhio me e mio fratello. Siamo cresciuti mangiando pane e olio, le cose dell'orto, ha sempre avuto una grande attenzione all'alimentazione. Ha sempre il polso della situazione, ha una tempra straordinaria. In televisione mi rimprovera se sono pettinata male o non vestite come lei pensa. Ha sempre qualcosa da dire”.