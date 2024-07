Raul Dumitras è stato senza dubbio uno dei protagonisti delle prime due puntata dell’attuale edizione di Temptation Island. Sul fidanzato di Martina De Ioannon si sono anche espresse che hanno avuto a che fare con lui: si tratta di una tentatrice di questa edizione, che al momento ha preferito restare anonima, e di Jessica Mascheroni, anche lei in passato volto del programma condotto da Filippo Bisciglia.

La single ha raccontato un aneddoto a Deianira Marzano: “Una tentatrice ci dice che Raul non è simpatico a nessuno infatti nella chat del gruppo su WhatsApp che hanno loro, ogni volta che posta qualche foto per atteggiarsi nessuno lo commenta”.

Jessica, invece, ha parlato ai microfoni di IoRadio, dove ha spiegato di conoscere Raul: “Conosco Raul, diciamo che è stato un mio amico di serata quando ero a Roma, non conosco lei. Però li vedevo sempre come una coppia affiatata, non pensavo avessero tutti questi problemi. Infatti mi sono stupita quando ho visto che erano una delle coppie del programma. Non credevo fosse così geloso e possessivo come sta uscendo ora. Ripeto, lo conosco e non mi sembrava un tipo così poi è vero che in una coppia una persona cambia. Mi dispiace però che lo stiano attaccando. Io l’ho sempre visto durante le serate, era una persona amichevole, che ci prova con abbastanza persone. Da single uno può fare quello che vuole, però pazzo, geloso, possessivo, mi ha un attimo turbata questa cosa, non so niente di questo, da single era completamente un’altra persona, una persona che si diverte, ci prova con le ragazze come è giusto che sia”.