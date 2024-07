Selvaggia Lucarelli ha sempre declinato (almeno fino ad ora) l’invito di Francesca Fagnani a farsi intervistare a Belve. Negli ultimi anni, la giornalista e scrittrice ha spiegato in diverse occasioni perché ha rifiutato l’ospitata nel noto programma di Rai Due.

“Ma perché devo farlo per forza? Non vado perché lì il banco vince. Mi sono giustificata più volte per non essere andata da lei che per non aver battezzato mio figlio, non ho ben capito perché! Non ho voluto farmi intervistare anche dal bravo Cattelan e da molti altri, ma nessuno me ne chiede conto, comincio a pensare che Belve sia una specie di leva obbligatoria. Sono obiettore di coscienza! […] Se dai potenziali intervistati è vissuto come un atto di coraggio è un problema, perché vuol dire che l’intervista è percepita come un’imboscata. È una cifra che funziona per chi intervista, meno per chi viene intervistato perché non c’è ascolto, ma provocazione. A me dà l’impressione che lei voglia vincere e non conoscere l’intervistato. Vuole vincere nel senso che sono interviste che illuminano più lei che l’intervistato, tutto qui”.

La Fagnani ha replicato a quanto detto dalla Lucarelli in un'intervista rilasciata a Vanity Fair: “Non viene perché io voglio vincere? L’avevo invitata più volte e, in quelle occasioni, mi aveva dato altre motivazioni che non posso riferire in quanto erano conversazioni private, ma è una sua opinione e, come tale, la accolgo e la rispetto. Come ho reagito al suo no? Non l’ho più invitata, rispetto il fatto che non se la senta”.