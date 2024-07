Alfonso Signorini e la sua squadra sono a lavoro per comporre il cast della nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Una discussa ex vippona si è appena candidata per rientrare nella Casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Francesca De Andrè, la quale ha dichiarato che lei sarebbe pronta a varcare nuovamente la soglia della porta rossa.

“Sono pronta per tornare in televisione! In autunno riparte il GF e vorrei tanto rientrare nella Casa di Cinecittà. Mi piacerebbe vedere come affronterei la casa del GF adesso, dopo esserci stata anni fa. Quella esperienza ha anche segnato la fine con il mio ex fidanzato. Mi piacerebbe avere una seconda chance.

Io non sono certo una che fa annoiare. Quindi se cercano un po’ di movimento per il programma, io sono qua. Sei mesi chiusa? Non mi spaventa né il tempo né altro. Dagli errori si impara. Se ho paura che il reality possa rovinare i rapporti che ho fuori? Per quel che mi riguarda non sarà più uno show a rovinare i miei rapporti sentimentali”.

Intanto, Amedeo Venza ha rivelato che gli autori avrebbero su cinque degli attuali protagonisti di Temptation Island: Lino Giuliano, Alessia Pascarella, la tentatrice Maika Randazzo, Martina De Ioannon e Raoul Dumitras. “Ecco su chi Il GF avrebbe buttato gli occhi. Tra di loro ci sono sicuramente i futuri concorrenti del GF”, ha scritto l’esperto di gossip.

I vip in lizza per entrare nella Casa

La scorsa settimana, nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, Deianira Marzano ha fatto il nome di sette possibile nuovi concorrenti. Nella lista dell’esperta di gossip ci sono anche due attrici e una modella protagonista del gossip in queste settimane.

“Ti do i nomi del GF: Nadia Rinaldi, Margherita Zanatta, Jonas Behrami, Jonathan Kashanian, Federico Chimirri e Vera Gemma. E poi anche Garance Authié, la modella fidanzata di Fedez. E poi un ex protagonista di Mare fuori che non posso dire. E’ un maschio”.

Margherita Zanatta e Jonathan Kashanian sono già stati protagonisti di due passate edizioni del Grande Fratello (quelle Nip). Jonas Berami, invece, è noto per aver partecipato a Uomini e Donne. Federico Chimirri, ex fidanzato di Giulia Cavaglià, ha vinto Masterchef Italia. Vera Gemma è già stata naufraga de L’Isola dei Famosi, mentre Nadia Rinaldi è stata attrice nelle commedie anni ’80.