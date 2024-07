Dopo le voci insistenti delle ultime settimane che parlavano di una presunta gravidanza, lo scorso venerdì Giulia Salemi ha annunciato di essere in dolce attesa, e in questi giorni sta condividendo con i propri followers le sue prime emozioni. L’influencer italo-iraniana aspetta il primo figlio (Alessandro Rosica ha rivelato che dovrebbe trattarsi di un maschietto) con Pierpaolo Pretelli, e ha confessato di sentirsi felice e allo stesso tempo impaurita. Ieri pomeriggio, l’ex vippona ha aggiornato i fan sull’evolversi del suo umore.

Alla domanda di una fan “Ti immagini mamma chioccia o mamma amica?”, Giulia ha raccontato: "Entrambe, la società di oggi mi spaventa molto quindi sicuramente sarò molto protettiva. Ora capisco quando mi lamentavo di mia madre e lei mi diceva ‘capirai solo un giorno quando sarai mamma’. Hanno sempre ragione".

La Salemi è partita con Pretelli per qualche giorno di relax: “Con Pierpapino, stiamo via per qualche giorno”, ha raccontato prima di aprire il box domande su Instagram. A chi le ha fatto presente che alcune sue fan più curiose si erano accorte della gravidanza, lei ha replicato: “Io ho cercato di depistare il più possibile a questo punto con scarsi risultati”.

Giulia Salemi incinta, la reazione di alcuni ex vipponi

Tantissimi i commenti sotto al post pubblicato da Giulia sull'annuncio della gravidanza, molti dei quali arrivati dagli ex vipponi. “Auguri ragazzi! Che bellissima notizia”, ha scritto Oriana Marzoli. “Ma che meraviglia, auguri”, ha invece commentato Antonella Elia. E ancora: “Che bello, augurissimi ragazzi”, le parole di Rosalinda Cannavò, anche lei ex concorrente del Gf Vip nella stessa edizione di Giulia e Pierpaolo, che a sua volta si appresta a diventare per la prima volta mamma. “Ma wow, tantissimi auguri ragazzi”, ha scritto Sophie Codegoni. “Che bella notizia! Super contenta per voi”, ha commentato Jessica Selassiè. A farle eco anche la sorella Lulù: “Omg finally una mini Giuly!”. “Augurissimi”, ha scritto invece Antonella Fiordelisi. “Auguri, che bellezza”, le parole di Clizia Incorvaia. “Ma che bello. Auguri, auguri, auguri”, ha commentato Paola Di Benedetto.