Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è giunto al capolinea ormai da diversi mesi. All’inizio, in molti ritenevano che fosse esclusivamente un modo per distogliere l’attenzione dal “Pandoro-gate”, vicenda per cui l’imprenditrice digitale è finita nella bufera per le attività delle aziende da lei gestite.

La prima a parlare pubblicamente della rottura è stata la Ferragni in un’intervista a Che tempo che fa. In quell’occasione, Chiara aveva ammesso che lei e il marito erano “in forte crisi” e che non c’era alcuna strategia. Alcuni giorni dopo, rispondendo ad un follower su Instagram, aveva fatto sapere che non era stata una sua scelta.

Poi, è stato il turno di Fedez, che a Francesca Fagnani, a Belve, aveva confermato tutto, spiegando di aver preso questa decisione dopo numerosi episodi (“Sono stati tre anni duri, non abbiamo retto”, ha detto) e che il “Paandoro-gate” ha avuto inevitabili conseguenze sulla loro relazione.

Dopo aver confermato la fine della storia d’amore, Chiara e Fedez sono riapparsi sui social, mostrando la loro nuova vita da separati. L’imprenditrice è rimasta a vivere nella casa di CityLife con i figli, Leone e Vittoria, mentre Fedez ha preso in affitto un appartamento in piazza Castello. Dallo scorso aprile, i due hanno anche smesso di seguirsi su Instagram, l’ennesima conferma delle distanze che stavano prendendo ogni giorno di più l’una dall’altro. Ancor prima di quest’ultimo gesto, era stato proprio il rapper meneghino a non seguire più sui social le sorelle della moglie, Valentina e Francesca. Ma era stato, anche in quel caso, un unfollow reciproco visto che le due giovani avevano smesso di seguire il cognato.

Tuttavia, nelle ultime ore una mossa social di Fedez non è passata inosservata. Il rapper, infatti, ha ricominciato a seguire la Ferragni su Instagram. La segnalazione, con tanto di screenshoot, è arrivata a Deianira Marzano: “Deia buongiorno, Fedez ha seguito Chiara su Instagram questa notte. Lei per ora non ha ancora ricambiato”.