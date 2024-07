Dopo Francesco Chiofalo, reduce dalla fine della storia d’amore con Drusilla Gucci, anche un altro volto noto del web e della tv ha deciso di sottoporsi ad un intervento per cambiare il colore dei suoi occhi.

Stiamo parlando di Matteo Diamante, ex naufrago de L’Isola dei Famosi nonché “ospite” della Casa del Grande Fratello Vip durante la settima edizione in qualità di ex fidanzato di Nikita Pelizon. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una storia su Instagram: “Li avevo sempre desiderati e dopo settimane mi sono deciso! Operazione finita. Ho cambiato il colore degli occhi. Ve lo giuro non mi riconosco più manco io. Adesso riposo perché oltre ad essere shockato sono anche stravolto”.

Lo scorso anno, Matteo si era anche sottoposto ad un trapianto di capelli, spiegando il motivo della sua decisione: “23 anni iniziai a perdere i capelli per colpa di alcuni motivi di salute. Non ero messo malissimo, nascondevo molto bene, però mi urtava vedere tutta la mia famiglia con i capelli lunghi e io stempiato. […] Può sembrarvi stupido e infantile ma per me era un vero e proprio disagio. Ci convivevo ma non stavo bene con me stesso. Cosi mi sono deciso, ho scelto la clinica e documento il tutto, come ho sempre fatto. […] Sono anche d’accordo che ‘il capello non fa il monaco’, però davvero non ce la facevo più. Ho voglia di vivere la mia restante vita con i capelli, visto che dovrei averli”.