Gli autori del Grande Fratello sembrano intenzionati a puntare anche quest’anno su alcuni protagonisti di Temptation Island. L’attuale edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia sta ottenendo un successo enorme in termine di ascolti, e Alfonso Signorini vorrebbe nuovamente attingere dal programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, come accaduto lo scorso anno con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, con l’influencer originaria di Angri che è poi riuscita a conquistare la vittoria.

Amedeo Venza, infatti, ha rivelato che gli autori avrebbero su cinque degli attuali protagonisti di Temptation Island: Lino Giuliano, Alessia Pascarella, la tentatrice Maika Randazzo, Martina De Ioannon e Raoul Dumitras. “Ecco su chi Il GF avrebbe buttato gli occhi. Tra di loro ci sono sicuramente i futuri concorrenti del GF”, ha scritto l’esperto di gossip.

I vip in lizza per entrare nella Casa

La scorsa settimana, nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, Deianira Marzano ha fatto il nome di sette possibile nuovi concorrenti. Nella lista dell’esperta di gossip ci sono anche due attrici e una modella protagonista del gossip in queste settimane.

“Ti do i nomi del GF: Nadia Rinaldi, Margherita Zanatta, Jonas Behrami, Jonathan Kashanian, Federico Chimirri e Vera Gemma. E poi anche Garance Authié, la modella fidanzata di Fedez. E poi un ex protagonista di Mare fuori che non posso dire. E’ un maschio”.

Margherita Zanatta e Jonathan Kashanian sono già stati protagonisti di due passate edizioni del Grande Fratello (quelle Nip). Jonas Berami, invece, è noto per aver partecipato a Uomini e Donne. Federico Chimirri, ex fidanzato di Giulia Cavaglià, ha vinto Masterchef Italia. Vera Gemma è già stata naufraga de L’Isola dei Famosi, mentre Nadia Rinaldi è stata attrice nelle commedie anni ’80.