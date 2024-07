Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare voci circa una nuova presunta gravidanza di Sabrina Ghio. Dopo le foto “incriminate” di ieri in cui il marito le toccava la pancia, il gossip relativo all’arrivo di un terzo bebè ha iniziato a fare il giro del web. Tuttavia, l’ex tronista di Uomini e Donne ha smentito di essere incinta.

“Da questa mattina che ricevo messaggi di auguri. Ragazzi, non sono incinta, anche se onestamente Carlo lo vorrebbe tanto. Nell’ultima foto lui mi tocca la pancia perché non sa mai dove mettere la mano quando ci mettiamo in posa! Sarebbe bello, ma per ora ancora no!”.

Sabrina Ghio è già mamma di due bambine: Penelope, nata dal primo matrimonio con Federico Manzolli, e Mia, frutto del suo amore con il marito Carlo Negri. Dopo l’avventura ad Amici di Maria De Filippi e la fine del primo matrimonio, Sabrina aveva anche provato a cercare l’amore in tv diventando tronista di Uomini e Donne.