Anita Olivieri sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la fine della storia d’amore con Alessia Falsone, giunta al capolinea lo scorso maggio. Le indiscrezioni sono trapelate grazie a Deianira Marzano, che ha condiviso una segnalazione che le è arrivata da una sua follower nella quale sarebbe già stato individuato il nuovo fidanzato dell’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello.

“Bellezza, ho uno scoop su Anita Olivieri e sul suo flirt dopo che ha scassato le pa**e con un probabile ritorno con Falsone. Sicuro al 100%. Lui è Nicolò Conti, riccone e benestante. Si scambiano segui da metà luglio con vari like di lei ai tanti post di lui, anche vecchi. Lui anche dal 18 luglio inizia a metterle sempre like”.

In seguito, l’esperta di gossip ha pubblicato alcuni indizi con tanto di materiale fotografico relativo a questa nuova presunta coppia: “Ieri le fa Igs a cena, posto super romantico, lei super acchittata, tavolo per due. Ma non si accorge che riprende anche le braccia tatuale di lui. Porella. Viene subuto sgamata. Stamattina l’avranno tutti massacrata in direct ed è corsa a togliere i like alle foto di lui”.