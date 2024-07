Anche quest’anno le porte della Casa del Grande Fratello si apriranno per accogliere alcuni volti di Temptation Island. Alessia Pascarella e Lino Giuliano, infatti, entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Ma i due ex fidanzati non saranno da soli, perché con loro dovrebbe esserci anche la tentatrice Maika Randazzo, che sta frequentando Lino. Se l’indiscrezione sarà confermata, si tratterebbe del medesimo schema dello scorso anno, quando al GF approdarono Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti per cavalcare la dinamica del triangolo amoroso.

Maika Randazzo al Grande Fratello, l'indiscrezione lanciata da TvBlog

“Lino e Alessia secondo Dagospia, saranno nel cast del varietà Endemol. E’ tutto vero, TvBlog ha potuto verificare. Ma non saranno i soli provenienti da Temptation island a partecipare al Grande fratello. TvBlog è in grado di anticiparvi che da Temptation Island ci sarà qualcun’altro.

Con loro, pensate un po’, ci sarà la tentatrice Maika Randazzo, che ha per così dire “soffiato” Lino ad Alessia. Anche se quest’ultima pare avere le idee chiare circa la durata della relazione fra Lino e Maika. Ecco cosa dice a degli internauti che le girano foto della nuova coppia:

Davvero un bel clima in arrivo al GF. Cosa c’è di meglio d’altronde di una convivenza forzata sotto gli occhi delle telecamere del Grande fratello 24 ore su 24, per capire quanto potrà durare la storia fra Lino e Maika e su come reagirà Alessia a tutto questo? Ma non è tutto, TvBlog è in grado di aggiungere altri nomi del cast della prossima edizione del Grande Fratello”.