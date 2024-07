Oriana Marzoli ha voltato pagina dopo la fine della passionale quanto turbolenta storia d’amore con Daniele Dal Moro, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer di origini venezuelane, infatti, ha ritrovato l’amore con il modello argentino Facundo Gonzalez durante la sua recente partecipazione al reality cileno Ganar o Servir.

La relazione tra i due procede a gonfie vele, e nelle ultime ore sta circolando su X (ex Twitter) un video che vede entrambi quando erano impegnati in Cile. Nella clip si sente Facundo rivelare ad una concorrente quanto Oriana sia anche “troppo passionale” e che dovrebbe darsi una regolata “perché lo sfianca”.

Nel frattempo, in questi giorni la Marzoli ha raggiunto la sua ex “nemica” ai tempi del Gf Vip Antonella Fiordelisi. Le due, a distanza di diversi mesi dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, hanno seppellito l’ascia di guerra e sono diventate molto amiche. Le due ex vippone hanno trascorso un weekend in barca dividendosi tra Amalfi e Positano, e questa mattina hanno raggiunto Capri. Sembra essersi raffreddata, invece, l’amicizia con Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia, con le quali aveva instaurato un forte legame all’interno della Casa di Cinecittà.