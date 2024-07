Oriana Marzoli, reduce dall’esperienza nel reality cileno Ganar o Servir, dopo ha ritrovato l’amore con il modello argentino Facundo Gonzalez, è sbarcata in Italia per una reunion con l’ex “nemica” Antonella Fiordelisi (le due erano rivali ai tempi del Grande Fratello Vip). A distanza di diversi mesi dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, la “reina” e l’influencer campana hanno seppellito l’ascia di guerra e sono diventate amiche per la pelle. Le due ex vippone hanno trascorso anche una breve vacanza insieme in Costiera Amalfitana e, durante una room su X (ex Twitter) alcuni utenti hanno chiesto ad Oriana quale siano i suoi attuali rapporti con Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia, sue amiche all’interno della Casa di Cinecittà.

La Marzoli ha rivelato di sentirle sporadicamente, ma di avere un feeling maggiore con la Fiordelisi. Da quel momento, su X i fan si sono divisi: da una parte, c’è chi apprezza l’amicizia tra Oriana e Antonella, considerandola sincera e disinteressata, dall’altra, invece, molti sostengono che l’amicizia tra le due ex vippone abbia come obiettivo quello di ottenere consensi. Qualcuno ha anche accusato l’influencer di origini venezuelane di valutare le sue amicizie in virtù di like e numero di follower sui social. Voi fa che parte state?