Giuseppe Candela ha svelato su Dagospia i nomi dei primi quattro concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello.

Si tratta di Enzo Paolo Turchi, Karina Casella, Lino Giuliano e Alessia Pascarella, questi ultimi tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Stando a quanto rivelato dal giornalista mancherebbero soltanto le firme.

Per Enzo Paolo Turchi si tratterebbe della prima partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, anche se in passato vanta alcune ospitate quando la moglie Carmen Russo era una concorrente del Gf Vip. Insieme a lui, potrebbero varcare la porta rossa anche Karina Casella, volto noto di Uomini e Donne, e Lino Giuliano e Alessia Pascarella. I due ormai ex fidanzati si sono lasciati durante l’ultima edizione di Temptation Island, e potrebbero mettersi nuovamente in gioco nella Casa di Cinecittà.