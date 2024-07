Il cast della nuova edizione del Grande Fratello sta prendendo forma. Nelle scorse ore, Davide Maggio e Dagospia hanno confermato che Alessia Pascarella e Lino Giuliano, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, entreranno nella Casa, così come Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia. Il portale di Roberto D’Agostino ha anche fatto i nomi di Enzo Paolo Turchi e Karina Cascella, ma quest’ultima ha rivelato di aver interrotto le trattative. Adesso TVBlog ha aggiunto qualche altro nome, arrivando così a quota nove vip.

A varcare la soglia della porta rossa dovrebbero essere tre ex volti di Non è la Rai: Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Al GF dovrebbe sbarcare anche Clarissa Burt, che in passato ha partecipato a L’Isola dei Famosi e a La Talpa: “TvBlog è in grado di aggiungere altri nomi del cast della prossima edizione del Grande fratello. Tre ragazze di Non è la Rai e Clarissa Burt nel cast. Si parte da tre ragazze di Non è la Rai, il famoso varietà diretto e condotto per Mediaset dal mitico Gianni Boncompagni. Il loro nome è Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Non abbiamo ancora finito. TvBlog può anticipare che nel cast del prossimo Grande fratello ci sarà anche l’attrice Clarissa Burt, molto nota nella nostra tv, da cui però è lontana da molto tempo. Ricordiamo le sue partecipazioni a La Talpa e all’Isola dei famosi e così salgono a nove vip in tutto”.