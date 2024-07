Prosegue la frequentazione tra Martina De Ioannon e Carlo Marini dopo Temptation Island. Tra l’ex fidanzata di Raul Dumitras e il tentatore (ex corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne) si era creata una fortissima intesa nel villaggio, tanto che lei aveva ammesso di essere particolarmente presa da lui, decidendo di mettere la parola fine alla relazione con Raul durante il falò di confronto finale.

Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, ieri sera Martina e Carlo sono stati avvistati insieme mentre erano in compagnia di altri ex tentatori. “Sembra che ci sia voglia di conoscersi e frequentarsi – ha scritto il giornalista -. A pranzo insieme anche Gaia e il single Jakub in un lido di Riccione”.

Martina De Ioannon: "Io e Carlo ci siamo visti"

“Carlo mi ha contattato il giorno dopo che sono uscita dal programma, inizialmente abbiamo parlato in modo molto sporadico, quando poi, parlando, ci siamo aperti e abbiamo iniziati a fidarci, ci siamo visti, però da qui a definire un rapporto con lui adesso non riesco, altrimenti oggi starei qui con lui. Per ora ce la viviamo entrambi serenamente, comunque sono uscita da una relazione che per me è stata importantissima e vado piano”.

Poi Martina ha concluso: “Mi auguro di trovare una persona che penso di aver inquadrato nella mia testa, ma soprattutto mi auguro di vivere sempre con la stessa onestà con la quale ho vissuto nel programma. Mi auguro di trovare un rapporto sano, ognuno con i propri spazi, dove si parla tanto e ci si ascolta, e nel quale si cerca di risolvere i problemi senza per forza finire a litigare o a scontrarci. Un rapporto da persone più adulte”.

Nel frattempo, durante una diretta su Instagram, Martina ha risposto ad un commento di un utente: “Raul ha fatto bene a lasciarti”. “Allora non lo hai visto bene il programma, perché l’ho lasciato io”, ha replicato la De Ioannon.