Nelle ultime settimane Alessandro Basciano è tornato prepotentemente al centro della cronaca rosa non solo per la nuova rottura con Sophie Codegoni, ma anche in merito ai suoi nuovi sviluppi sentimentali. Dopo l'avvistamento caprese in compagnia di Antonella Fiordelisi (è bene sottolineare che i due erano insieme per una vacanza "sponsor"), la copertina del settimanale Diva e Donna, infatti, si è concentrata su quella che sarebbe la nuova frequentazione del dj ligure, ovvero la conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip,Elisabetta Gregoraci. I due ex vipponi sono apparsi molti vicini e complici durante una vacanza in barca, come testimoniano le immagini di copertina della nota rivista.

In una recente intervista rilasciata a Chi Magazine, la Gregoraci aveva dichiarato che la sua relazione con GiulioFratini procedeva a gonfie vele: “Va tutto bene, da questo punto di vista sono noiosa, è così da due anni”. Adesso, però, questo avvistamento con Alessandro potrebbe aprire un nuovo scenario amoroso.

Anche Deianira Marzano ha pubblicato alcune foto di Basciano ed Elisabetta, rispondendo a chi le chiedeva se i due stessero insieme. “Che dirvi, chi vivrà vedrà”, ha scritto l’esperta di gossip.