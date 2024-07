Nell’ultimo periodo è cresciuta a dismisura l’insofferenza nei confronti degli influencer. A fornire un impulso è stato senza dubbio lo scandalo “Pandoro-gate” che ha travolto Chiara Ferragni. Di recente alcune strutture alberghiere che hanno ospitato “aggratis” volti noti in cambio di sponsorizzazioni, sono state costrette a chiudere o limitare i commenti sui propri account social a causa dell’enorme quantità di rimostranze da parte degli utenti, stufi dei vari “supplied by”, “gift” e “invited by” che le star del web, e non solo, piazzano nelle stories o nei post su Instagram. Si tratta di una pratica ormai diffusissima che, però, negli ultimi tempi viene difficilmente tollerata.

Nelle ultime ore è stata presa di mira anche Antonella Fiordelisi. L’influencer campana, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, si sta concedendo una lussuosa vacanza in compagnia dell’ex “nemica” Oriana Marzoli. Le due hanno fatto tappa prima in costiera Amalfitana e poi a Capri. L’ex vippona è stata attaccata da alcuni utenti per via del fatto che le sue sarebbero vacanze completamente “sponsorizzate” (in sostanza le imputano di non pagare per pranzi, cene, escursioni in barca e soggiorni in hotel di lusso). Non si è fatta attendere la reazione della Fiordelisi, che ha così replicato: “Visto che a qualcuno dà fastidio il mio lavoro da influencer, ho deciso che da stasera in poi ci sarà (almeno una volta al giorno) per tutto il mese gift, invited by e adv”.