Come rivelato da Davide Maggio, Shaila Gatta sarà una delle nuove concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Il nome dell’ex velina di Striscia la Notizia va ad aggiungersi a quelli anticipati da Giuseppe Candela (Enzo Paolo Turchi, Lino Giuliano e Alessia Pascarella di Temptation Island) e ai tre ex volti di Non è la Rai, ovvero Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi.

Ex ballerina di Amici (nell’edizione vinta dai The Kolors), Shaila Gatta è la Velina mora di Striscia la Notizia che ha presenziato più volte: ben 928 puntate fra il 2017 e il 2021. L’anno scorso è stata tirata in ballo durante una puntata del Grande Fratello per una paparazzata “sospetta” con Mirko Brunetti. “Qui Mirko è con tale Shaila Gatta, una nota velina di Striscia la Notizia. Sono stati ripresi ed erano proprio a parlare. Lei non si è schiodata da lui e lo stesso lui da lei. Come vedi si sta divertendo”, le parole di Alfonso Signorini.

Le parole di Shaila Gatta su Mirko Brunetti

“Questo Brunetti è il tipico ragazzetto di oggi. Cosa intendo? Sì, il bello che non balla per nulla. Un classico pesce al brodo. A Napoli diciamo così per dire che è un ragazzo che non si muove. Lui ha due belle donne vicino con un grande carisma e io mi domando come loro possano ancora dargli spago. Mirko è un pesciolino, che sta fermo come un tipico bamboccione. Poi però è uscito dalla casa del GF e adesso si è ricordato che ha un carattere”.