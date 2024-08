Greta Rossetti ama dedicare del tempo ai suoi followers, e qualche settimana fa aveva rivelato di essere un po’ preoccupata per un intervento chirurgico al quale dovrà sottoporsi. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, deve togliere una ciste che le causa dolori e fastidi, come da lei stessa rivelato sui social.

“Come sto? Diciamo che potrei stare meglio. Ho qualche problemino di salute da risolvere prima di tornare più carica di prima”. Qualcuno, poi, le ha chiesto se rifarebbe mai il Grande Fratello, e Greta ha spiegato: “Non è stato un percorso facile, però, mi ha aiutato a diventare la donna che sono ora. Mi rendo conto che affronto tutto in maniera più matura e costruttiva e, soprattutto, non vivo la mia vita privata solo con i social come, magari, avevo sbagliato a fare in passato... Il Gf mi è servito per farmi conoscere da voi a 360 gradi e tante persone, purtroppo o per fortuna, avevano una percezione di me molto diversa non conoscendomi e basandosi solo sull'aspetto esteriore. Quindi, assolutamente sì, lo rifarei”.

Una fan le ha anche provato a chiederle della sua storia d'amore con Sergio D'Ottavi ma lei non ha risposto, ha solo postato un cuore rosso. I due ex gieffini non sono in crisi, solamente desiderano mantenere un po' di privacy nella loro vita privata, per questo condividono poche storie o dediche romantiche.