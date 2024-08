Il presunto flirt tra Chiara Ferragni e Silvio Campara è senza dubbio uno dei gossip più intriganti di questa rovente estate 2024. Il primo incontro tra i due ci sarebbe stato lo scorso giugno. Ad aver lanciato l’indiscrezione è stato Dagospia, che ha più volte ipotizzato la presenza di un uomo misterioso nella vita dell’imprenditrice digitale. Ad inizio giugno sarebbe scoccata la scintilla con Campara, manager e CEO di Golden Goose. Sono stati fotografati a Forte dei Marmi, ma gli scatti sono state pubblicate dal settimanale Chi soltanto nel numero in edicola oggi, mercoledì 7 agosto.

"Chiara e Silvio discutevano di lavoro, si scambiavano sorrisi, mentre a pochi passi da lui c’era la moglie Giulia con i figli”. Poi, la Ferragni ha “presentato” Campara agli amici di sempre, a Capri esattamente, ma mostrando una foto sul telefonino.

Ma come è andata dopo quel primo chiacchierato incontro a Forte dei Marmi? In questo momento, l’influencer si trova a Mykonos con la mamma Marina Di Guardo e i figli Leone e Vittoria. Ma, secondo Chi, potremmo rivedere ben presto Chiara e Silvio di nuovo insieme. Tra l’altro, a Forte dei Marmi, Campara sarebbe solo, e non con la moglie: parlerebbe spesso al telefono dispensando grandi sorrisi.

Chi è Silvio Campara

Nato a Lugagnano di Sona, in provincia di Verona, nel 1979, ha lavorato in veste di commesso da Alexander McQueen e poi come commerciale di Giorgio Armani, per poi diventare come direttore commerciale in Golden Goose. La scalata, iniziata nel 2013, lo ha portato a diventare CEO del brand di lusso. Presente su Instagram con un profilo privato, si sa ben poco della sua vita privata: è sposato e ha dei figli, aspetto che condivide quindi con Chiara Ferragni.