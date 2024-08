Emergono nuovi clamorosi retroscena sulla rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Dopo l’annuncio della fine della relazione, in queste ore si rincorrono voci circa i presunti motivi che avrebbero portato alla fine della storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello. In molti hanno puntato il dito contro l’influencer originaria di Angri, accusandola di aver privilegiato la carriera a discapito della storia d’amore con l’imprenditore rietino. C’è anche chi sostiene che la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello sia stata influenzata dal suo manager e da sua sorella Loana, e che questi ultimi abbiano influito sulla sua decisione di chiudere con Mirko. Al riguardo, l’ex gieffina, in un lungo sfogo pubblicato su Instagram, ha però smentito con forza queste voci.

“Sono davvero rattristata per tutta la cattiveria che sto vedendo in giro… Non pensavo si scatenasse tutto questo odio. Avevo chiesto un po’ di rispetto, è un periodo particolare e difficile, ma purtroppo non tutti riescono a comprendere, preferiscono giudicare. Ripeto per l’ennesima volta che questa scelta è stata presa di comune accordo. Non c’entrano terze persone. Ho sempre ragionato con la mia testa in tutto quello che ho fatto! Voi state facendo supposizioni assurde (lavorative, familiari) non conoscendo i reali problemi della coppia, che abbiamo deciso di tenere privati. Sfido chiunque a superare tutto quello che è successo a noi… abbiamo bisogno di tempo”.

Perla e Mirko, spunta un retroscena sulla rottura

Intanto, nelle ultime ore Alessandro Rosica ha pubblicato tra le sue Instagram stories la testimonianza di una persona che ha seguito da vicino le vicende di Perla e Mirko: “Faccio una premessa, non sono una ragazzina di 15 anni e non mi viene in tasca nulla a dirti questa cosa. Ho seguito Mirko e Perla e tutto quello che sta succedendo non mi va assolutamente giù… Ti ritengo una persona intelligente e che ha sempre fatto valere la verità. Detto questo, ti dico che Perla in questo momento non è assolutamente lucida. Voleva cambiare agenzia fino ad un paio di settimane fa (si era pure informata). So per certo che è stata obbligata a prendere questa decisione dopo una lita con Loana (la sorella, ndr). L’hanno messa davanti ad una scelta.

Perla non ha voluto vedere Mirko, non lo vede da giovedì in albergo a Napoli (dove avevano risolto le questioni precedenti e sembrava andasse tutto bene), e questo è tanto dire… Il comunicato non è stato scritto da lei, come il secondo, era già scritto che Loana l’avrebbe portata via e così è stato, nel giro di pochi giorni. Da quello che so anche i genitori di Perla non sono d’accordo con la sorella, e dai like abbiamo le conferme”.