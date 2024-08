E’ già arrivata ai titoli di coda la frequentazione tra Lino Giuliano e Maika Randazzo, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Il napoletano e la tentatrice si sono visti per qualche settimana dopo la fine del programma, ma l’idillio è già terminato. Ad incidere, probabilmente, l’indiscrezione lanciata da Dagospia che li vorrebbe entrambi – insieme all’ex di lui, Alessia Pascarella – come nuovi concorrenti del Grande Fratello.

Lino annuncia la fine della frequentazione con Maika

Ad annunciare la fine della storia è stato lo stesso Lino: “Ora mi direte che sarò pazzo, è vero ci sta - ha scritto nelle sue Instagram stories -. Volevo semplicemente sottolineare che non voglio fare audience. Ci tenevo a dirvi questa cosa perché voglio anche preservare la mia reputazione e condividere cose importanti di me con voi. In tutto ciò vi aggiorno che la situazione con Maika è finita già dall'ultima volta che ci siamo visti, quindi vi dico che il rapporto è giusto che lo chiuda per una cosa molto più importante che non dirò mai perché non racconterò cose nostre e private.

Questo è solo un cenno per dirvi che da oggi sono un ragazzo single a tutti gli effetti come lo stesso anche lei, ed è giusto perché non voglio passare sempre per lo stron**o della situazione. Se mi beccate con altre persone o semplicemente perché frequento altre persone non voglio passare per traditore. Da questo momento sono a tutti gli effetti un ragazzo single ed è giusto che io faccia ciò che voglio nella mia vita ma anche lei. Quindi gentilmente qualsiasi cosa io non devo dar conto a nessuno”.