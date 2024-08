La rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha gettato nella disperazione i fan dell’ormai ex coppia (c’è anche chi sarebbe addirittura finito in ospedale). In molti hanno puntato il dito contro l’influencer originaria di Angri, accusandola di aver privilegiato la carriera a discapito della storia d’amore con l’imprenditore rietino. C’è anche chi sostiene che la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello sia stata influenzata dal suo manager e da sua sorella Loana, e che questi ultimi abbiano influito sulla sua decisione di chiudere con Mirko. Al riguardo, l’ex gieffina, in un lungo sfogo pubblicato su Instagram, ha però smentito con forza queste voci.

Lo sfogo di Perla Vatiero

“Sono davvero rattristata per tutta la cattiveria che sto vedendo in giro… Non pensavo si scatenasse tutto questo odio. Avevo chiesto un po’ di rispetto, è un periodo particolare e difficile, ma purtroppo non tutti riescono a comprendere, preferiscono giudicare. Ripeto per l’ennesima volta che questa scelta è stata presa di comune accordo. Non c’entrano terze persone. Ho sempre ragionato con la mia testa in tutto quello che ho fatto! Voi state facendo supposizioni assurde (lavorative, familiari) non conoscendo i reali problemi della coppia, che abbiamo deciso di tenere privati. Sfido chiunque a superare tutto quello che è successo a noi… abbiamo bisogno di tempo”.

Poi, Perla ha aggiunto: “La cosa che mi fa più male è che addirittura è stata accusata mia sorella, la persona che mi è stata accanto in qualsiasi momento, che non ha mai influenzato le mie scelte, anzi ha lasciato che sbagliassi e crescessi. E che è davvero estranea a tutta questa situazione. Tiene a Miro quanto me e anche lei sperava in un finale diverso da questo”.

L’ex gieffina ha concluso: “Non ho bisogno di dirvi che sto male, sto andando anche in terapia da un mese e mezzo. Tutta questa situazione mi sta creando tanta ansia, vedere anche le persone che mi stanno accanto stare male per me… Non c’è un colpevole, stiamo entrambi male. Ora mi è stato consigliato di staccare un po’, andare via, anche dai social, e così farò. Spero capiate che sono sempre io, Perla, la persona vera e sincera che avete conosciuto. Nessuno mi ha manipolata, ho sempre i miei valori. Grazie a chi nonostante tutto è sempre qui”.

Perla avvistata a Mykonos

Dunque, Perla ha deciso di prendersi una pausa, anche dal mondo dei social. L’influencer, infatti, è stata avvistata in un noto locale di Mykonos. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano: “Deia, sono da Zuma Mykonos, c’è Perla qui. Purtroppo non sono riuscita a fare altre foto, ho fatto questo video perché c’era la fidanzata della sorella credo, mi stava guardando, è questa di spalle con le ciabattine di Hermes”. Inoltre, sul web sta circolando un video in cui si vede la Vatiero durante una serata in un locale.