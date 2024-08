Uomini e Donne si prepara a tornare sugli schermi di Canale 5 con una nuova edizione ricca di novità. Con l’inizio delle registrazioni, previsto per la fine di agosto, i fan del dating show di Maria De Filippi sono in fermento.

Secondo le ultime indiscrezioni, le prime registrazioni del programma si svolgeranno il 28 e 29 agosto. I telespettatori avranno l’opportunità di vedere non solo le coppie (ed ex coppie) dell’ultima edizione di Temptation Island fare il loro ingresso in studio, ma anche di conoscere i nuovi tronisti e di rivedere i volti già noti del parterre over. Un’attenzione particolare è rivolta al ritorno di Ida Platano, la quale potrebbe decidere di rimettersi in gioco dopo la delusione vissuta lo scorso anno con Mario Cusitore.

L’inizio della nuova stagione è previsto per il 9 settembre, e già si parla di una serie di novità. Maria De Filippi e il suo team sono al lavoro per selezionare i nuovi tronisti e per arricchire il parterre del trono over con nuove e interessanti personalità. Il debutto della stagione ripartirà come di consueto con i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, che saranno chiamati a fare il punto sulla loro situazione sentimentale a distanza di mesi dalla fine delle riprese del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Nelle passate settimane, Lorenzo Pugnaloni ha confermato che le prime puntate saranno caratterizzate dal confronto tra le coppie che hanno partecipato a Temptation Island. In questo contesto, il ritorno di Ida Platano potrebbe aggiungere un ulteriore elemento di suspense, dato il suo passato all’interno del programma. Se sarà chiamata a tornare, la domanda rimane se le verrà offerto di nuovo il trono o se, invece, si unirà al parterre Over.

Nel frattempo, Amedeo Venza ha rivelato che tra le nuove troniste dovrebbe esserci la fidanzata di “un noto e amato ex corteggiatore”. A questo punto, non ci resta che attendere la prima registrazione, prevista per mercoledì 28 agosto.