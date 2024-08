Nei giorni scorsi, il settimanale Diva e Donna aveva parlato di un presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano, ex compagno di Sophie Codegoni.

La conduttrice originaria di Soverato, legata ormai da diverso tempo all’imprenditore 32enne Giulio Fratini, era stata immortalata in compagnia dell’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip in atteggiamenti decisamente complici durante una vacanza “sponsor” in barca.

Sul numero di Chi in edicola oggi, la Gregoraci ha rotto il silenzio in merito alla presunta liaison con Basciano, rivelando come stanno veramente le cose: “Eravamo 25 persone in barca, ci sono video e foto che lo dimostrano, non sono mai stata sola in mezzo al mare con Basciano”. Elisabetta ha poi commentato le notizie che si susseguono sulla sua vita sentimentale: “Vuol dire che vado ancora di moda!”.

Nel servizio pubblicato dal settimanale Chi, la conduttrice è in compagnia di Fratini. La coppia, infatti, sta trascorrendo le vacanze tra Capri e Lampedusa.