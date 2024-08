Francesca Chillemi ha voltato pagina dopo la fine della relazione con lo storico compagno Stefano Rosso. La frequentazione tra l’attrice siciliana e l’imprenditore Eugenio Grimaldi, infatti, prosegue a gonfie vele, e il settimanale Chi li ha paparazzati insieme mentre si scambiano baci e tenerezze.

La storia d’amore tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso è dunque giunta definitivamente al capolinea. Si mormora che una prima frattura tra i due si sarebbe consumata durante le riprese della prima stagione di Viola come il Mare, quando l’ex Miss Italia pare abbia avuto un flirt con il collega Can Yaman, l’attore turco ex fiamma di Diletta Leotta.

Il nuovo amore della Chillemi è Eugenio Grimaldi, 38 anni, executive manager dell’azienda di famiglia Grimaldi Group. La loro relazione procede a gonfie vele, come testimoniato dalle immagini pubblicate dal settimanale Chi. La nuova coppia, dopo aver cenato in un ristorante nel cuore di Roma con amici, ha lasciato il tavolo e si è attardata per i vicoli della Capitale scambiandosi effusioni e baci passionali.