E’ deceduta in seguito ad un incidente automobilistico Francesca Di Ruberto, ex volto di Non è la Rai. Aveva 44 anni.

L’episodio è avvenuto all’alba in via Trionfale, a Roma. La donna viaggiava insieme ad un’altra persona, ferita e in condizioni gravissime, a bordo di un’utilitaria che si è schiantata contro un furgone.

Francesca Di Ruberto, all’età di 15 anni, per tutta la stagione televisiva 1994-1995, è stata una delle protagoniste dell’amatissimo e seguitissimo programma Non è la Rai, dove ha avuto l’opportunità di incidere una cover di Cuore, brano di Rita Pavone.

“L’autovettura su cui viaggiava la donna si è scontrata con un camion dell’Ama intorno alle 5.44 del mattino – si legge su TGCom -. A bordo dell’auto, oltre alla conducente che è deceduta, era presente anche un passeggero che è stato trasportato in ospedale dal 118 in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi. L’Ama in una nota fa sapere di essersi subito messa “a completa disposizione delle Autorità competenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e il dipendente alla guida del mezzo Ama è stato trasportato sotto shock in ospedale per gli accertamenti di routine previsti in questi casi. I vertici Ama esprimono sentite condoglianze ai familiari della vittima”.