Nella giornata di ieri, martedì 20 agosto, Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio dal marito Ben Affleck. Le due star di Hollywood erano tornate insieme dopo la relazione che ebbero dal 2002 al 2004.

Diversi media parlavano di una possibile separazione già da diversi mesi, durante i quali la cantante e l’attore si erano fatti vedere insieme in pubblico molto raramente. Lo scorso giugno avevano anche messo in vendita la loro villa di Beverly Hills per 65 milioni di dollari, e secondo i tabloid già vivevano separati. I documenti presentati dalla Lopez per richiedere il divorzio indicano il 26 aprile come data della separazione.

Sin dalla loro prima relazione negli anni Duemila, Jennifer Lopez e Ben Affleck erano stati soprannominati “Bennifer”: i due recitarono insieme in diversi film, tra cui Amore estremo – Tough Love nel 2003 e Jersey Girl nel 2004. Erano tornati insieme nel 2021 e si erano sposati l’anno successivo, prima a Las Vegas, e poi con una grande cerimonia in Georgia il 20 agosto del 2022.