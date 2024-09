Una famosa ex vippona è finita nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip e neo moglie di Paolo Ciavarro, conosciuto proprio tra le mura della Casa di Cinecittà. Ma perché la nota influencer, che conta quasi 800mila follower su Instagram, ha attirato l'attenzione della giornalista? Si tratta - ancora una volta - di un caso di sponsorizzazione “sospetta”.

Nelle ultime ore, Clizia è sbarcata a Venezia in occasione dell'81esima edizione della Mostra del Cinema e, attraverso alcune Instagram stories, ha fatto sapere ai suoi "seguaci" di alloggiare in un hotel di lusso della città, ovviamente “a gratis”. Nulla di strano (ormai è una pratica ampiamente diffusa tra gli influencer nostrani), se non fosse che, per legge, l'ex vippona avrebbe dovuto informare gli utenti che stavano visionando dei contenuti frutto di una partnership.

Clizia non ha dimenticato di piazzare la consueta scritta #Supplied, ma l'ha posizionata in alto a destra, optando per un carattere minuscolo, tutt’altro che facile da vedere. Una mossa che non è sfuggita a Selvaggia Lucarelli, che ha ri-postato un frame del contenuto social della Incorvaia e ha scritto: "Qui il supplied è proprio per intenditori (Oh, non imparano)".