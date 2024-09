Due giorni fa, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ex volti di Uomini e Donne, hanno sfilato sul red carpet in occasione dell’81esima Mostra del Cinema di Venezia, e di fronte agli obiettivi dei fotografi lui le ha regalato un calzino da neonato, gesto che ha lasciato intendere che l’ex dama del Trono Over possa essere in dolce attesa.

Fanpage.it li ha contattati per chiedere chiarimenti al riguardo. “Non diciamo nulla, è un argomento delicato”, ha risposto Alessandro, che ha dunque preferito non commnentare il pettegolezzo scaturito dal suo gesto.

La scorsa settimana, in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, la Di Padua aveva confessato che Vicinanza nutre il desiderio di diventare padre.

“È un’idea che mi spaventa tanto ma non per lui (Alessandro, ndr), ma perché ho il terrore, dato il mio passato, di rimanere di nuovo single con un bimbo piccolo da crescere – ha detto Roberta -. Alessandro è molto propenso a questa eventualità. Quando usciamo, spesso mi dice che sarebbe bello stare con un bimbo tra le braccia, a casa, fare una "cena in famiglia".