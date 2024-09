Sul nuovo numero del settimanale Chi in edicola oggi, è stata svelata la settima ed ultima coppia della nuova edizione di Temptation Island.

Si tratta di quella formata da Michele e Millie. Lui ha 28 anni ed è un commerciante, mentre lei ne ha 25 ed è una lashmaker e hostess. Stanno insieme da un anno e dieci mesi, ma ancora non sono andati a convivere.

Hanno deciso di partecipare a Temptation Island a causa di alcune divergenze di vedute. Millie, infatti, è particolarmente estroversa e il suo fidanzato reputa i suoi atteggiamenti inappropriati per una ragazza che è impegnata.

