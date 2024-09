Un famoso ex tronista di Uomini e Donne, in una recente intervista rilasciata a Eva3000, ha svelato alcuni retroscena relativi alla sua vita sentimentale e professionale. Stiamo parlando di Eugenio Colombo, che dopo la fine della relazione con Francesca Del Taglia, dalla quale ha avuto due figli, adesso si trova in una fase di riflessione.

“In amore do il 110%, ma ora sono più esigente. Non mi accontento e cerco una persona che mi dia altrettanto”.

Il deejay, che può vantare tra le sue conquiste anche l’ex gieffina Greta Rossetti (i due ad oggi sono molto amici) ha poi spiegato che il suo passato con la Del Taglia renderebbe difficile un suo possibile ritorno a Uomini e Donne: “Ho troppi ricordi legati alla mia ex. Tornare in un programma del genere sarebbe troppo complicato e mi identificherebbe troppo con il passato”.

Tuttavia, Eugenio non esclude la possibilità di fare altre esperienze televisive. Ha infatti rivelato che parteciperebbe al Grande Fratello con l’obiettivo di mettersi alla prova in un contesto diverso, magari trovando di nuovo l’amore sotto ai riflettori: “E’ già successo in passato”, ha detto.

Colombo ha poi rivelato di essere single e di non aver ancora trovato la persona giusta: “Mi trovo in una fase della vita in cui sono molto concentrato sul lavoro, sia in Italia che all’estero. Ho bisogno di qualcosa che porti un valore aggiunta alla mia vita, non di semplici avventure e, probabilmente, non ho ancora trovato la persona capace di farmi fare quel salto in più per iniziare una storia seria”.