Manca un ultimo tassello per comporre il cast completo della nuova edizione di Ballando con le Stelle. All’appello manca solo un nome, quello di una donna, che dovrebbe arrivare dalle Paralimpiadi di Parigi.

Intanto, tra le escluse celebri dal dancing show di Milly Carlucci c’è Laura Freddi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha lamentato la sua bocciatura con un video pubblicato su Instagram nel quale appare insieme al suo manager. “Se faccio Ballando? No, non mi hanno presa, non mi hanno voluta! Perché non lo so, sei tu il mio agente!”.

In un’intervista al Corriere della Sera del 2023, Laura Freddi si è soffermata anche sul periodo buio che ha vissuto, quando lontana dal piccolo schermo ha avuto difficoltà economiche: “Ho firmato documenti che non avrei dovuto firmare e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi, ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando”, ha raccontato. A risollevare la situazione è stata l'esperienza nella prima edizione del Gf Vip.

Il cast di Ballando con le Stelle

Federica Nargi; Francesco Paolantoni; Nina Zilli; Massimiliano Ossini; Federica Pellegrini; Alan Friedman; I Cugini di Campagna; Bianca Guaccero; Luca Barbareschi; Sonia Bruganelli; Furkan Palali; Tommaso Marini