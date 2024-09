Manuel Bortuzzo ha conquistato la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’atleta azzurro, nel 100 rana SB4, ha chiuso con il tempo di 1’42’’52 difendendosi dall’attacco di Nicolas Rivero. Davanti a Bortuzzo, Cherniaev in 1'32"20 davanti al greco Tsapatakis. Un enorme risultato per il paratleta che ha migliorato di due secondi il precedente record italiano.

Per Manuel è il coronamento di un sogno, un riscatto personale dopo aver dovuto ricostruire una carriera sportiva a seguito di quella tragica notte del febbraio 2019. Un terribile caso di scambio di identità fuori da un pub della periferia a sud di Roma che ha stravolto completamente la sua vita. “Due ragazzi di strada, in una zona un po’ brutta di Roma, non lontano da casa mia, mi hanno sparato e mi hanno causato una lesione al midollo, paralizzandomi metà corpo”, aveva raccontato in passato Bortuzzo.

"È una emozione indescrivibile, ci speravo, non ho mai vinto niente, non me lo aspettavo. Non so che dire, è bellissimo”, commenta Manuel. “L'ultima vasca ho pensato a tutta la fatica fatta per arrivare fin qui. Per me è come un oro. Lo devo soprattutto al mio allenatore, sono state tante le volte che ho pensato di mollare”.

Mauel Bortuzzo bronzo alle Paralimpiadi, la reazioni degli ex vipponi

Dopo la conquista della medaglia di bronzo, alcuni dei suoi ex compagni di avventura durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip si sono complimentati con lui. Il primo è stato Aldo Montano, da sempre grande amico di Manuel: “Bronzone fenomeno. Nostro orgoglio”. Poi è stata la volta di Manila Nazzaro: “Manu!! Eravamo tutti in vasta con te”. Anche Alex Belli si è congratulato con Bortuzzo: “Mitico Manu”, così come Alessandro Basciano: “Fratello”. Immancabile anche i commenti di Gianmaria Antinolfi: “Quanto te la sei meritata”, e anche quello di Jo Squillo: “Grande Manuel”.