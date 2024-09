La scorsa settimana sono stati spoilerati i nomi degli undici vip che faranno parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello. A varcare la soglia della porta rossa saranno Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Palo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Luca Calvani, Shaila Gatta, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere (ex volti di Non è la Rai che parteciperanno come unico concorrente) e Lino Giuliano.

Adesso la curiosità è nello scoprire il cast dei Nip. Al riguardo, i colleghi di Biccy.it hanno rivelato che ad entrare nella Casa sarà anche Michael Castorino.

Chi è Michael Castorino

“Michael Castorino ha frequentato il liceo artistico, fin da ragazzo ha sempre avuto una passione per i bambini e la recitazione – si legge su Biccy.it -. Infatti in questi anni il gieffino ha lavorato in tv, è apparso in vari spot ed ha anche aperto insieme ad una sua cara amica (Giulia Ciaccio) ‘Il Mondo di MeG’, che si occupa di animazione per bambini: feste di compleanno, battesimi, comunioni, pigiama party, e baby sitting. Sulla pagina Facebook del fondatore del Mondo di MeG si legge: ‘Oltre ad aver partecipato a un numero spropositato di spot, si è appassionato a un progetto di animazione in cui i protagonisti sono i bambini! L’attore dopo aver frequentato un corso di recitazione per un triennio al Piccolo Teatro di Varese, ha iniziato a comparire in svariate pubblicità’”.

In seguito all’esclusiva data dai colleghi di Biccy.it circa l’ingresso di Michael nella Casa più spiata d’Italia, sul web è già esplosa la polemica. Infatti, moltissimi vip si sono affidati all’agenzia di Castorino e di Giulia Ciaccio per i party dei loro figli, tra cui Luca Argentero, Nina Zilli, Melissa Satta, Sophie Codegoni, Sfera Ebbasta e Michelle Hunziker. Inoltre, Michael e Giulia sono stati anche ingaggiati per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser celebrato lo scorso giugno.