Dopo un lungo tira e molla, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno deciso di uscire insieme da Uomini e Donne. Se un anno fa, l’ex cavaliere salernitano raccontava della relazione naufragata con Ida Platano, quest’anno per lui e la nuova compagna le cose sono completamente diverse. A svelarlo è stata proprio l’ex dama originaria di Cassino che, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, ha raccontato che nei mesi la storia è diventata sempre più importante e che i due starebbero pensando ad allargare la famiglia.

D’altronde, già quest’estate i due ex volti del Trono Over hanno fatto un passo molto delicato, quando Roberta ha deciso di far conoscere Alessandro a suo figlio undicenne e ha raccontato così questa scelta: "Ero a Formentera in vacanza con mio figlio e Alessandro ha voluto raggiungerci. Da mamma, ho sentito che era arrivato il momento giusto per farli conoscere dal vivo anche perché Alex ha ormai 11 anni. È grande e assolutamente in grado di capire e accettare che la mamma possa avere un fidanzato. È stata una necessità. Ho sentito da dentro il desiderio di farli incontrare, era arrivato il momento giusto per far conoscere ad Alessandro la persona più importante della mia vita". Una decisione condivisa con il padre del ragazzo: "All’inizio mi ha chiesto se fosse necessario. Giuseppe, prima dell’incontro ha voluto parlare con Alex, alla fine ha "acconsentito". Ora è felice per me, per noi e per questa situazione".

A proposito di figli, arriva poi una rivelazione. Le cose stanno andando talmente bene che lui starebbe accarezzando l’idea di allargare la famiglia con un figlio. “È un’idea che mi spaventa tanto ma non per lui (Alessandro, ndr), ma perché ho il terrore, dato il mio passato, di rimanere di nuovo single con un bimbo piccolo da crescere – ha detto la Di Padua -. Alessandro è molto propenso a questa eventualità. Quando usciamo, spesso mi dice che sarebbe bello stare con un bimbo tra le braccia, a casa, fare una "cena in famiglia".

Al riguardo, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, Alessandro sarebbe stato avvistato “in un famoso negozio di Salerno che vende tutto per neonati…”. Roberta è dunque già in dolce attesa? Al momento non si hanno certezze.